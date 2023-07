Secretário Gindri solicita equipamentos ao DAER para ajudar na manutenção de estradas

Relata que foi solicitar, em forma de cessão de uso, um rolo compactador e veículos para as equipes do interior. Explica que hoje o setor tem apenas um rolo e isso faz com que tenham que andar com o equipamento de um lado para o outro para realizar o trabalho, o que provoca a demora em concluir a manutenção de certas estradas vicinais do Município.

Outra demanda gestionada por Gindri ao DAER foi em relação a ponte do Capivari. – Solicitamos uma manutenção efetiva com uma nova pranchada ou a construção de uma nova ponte, visto que por essa estrada tem um grande fluxo de veículos leves e pesados, sendo que aquela região de Alegrete, conforme ele, tem um grande número de propriedades e lavouras. Além disso, a estrada que passa em frente ao frigorífico é a mais longa e liga Alegrete a dois municípios, pelo Passo do Silvestre a Itaqui e pelo Passo do Ipané a Uruguaiana.