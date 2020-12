Homem é flagrado com o zíper da calça aberto em “situação de lascívia”; entenda o que é isso

Compartilhe















Homem de 56 anos foi acusado de tentar colocar crianças no colo e, segundo informações do registro, o mesmo foi flagrado com o zíper da calça aberto.

De acordo com relato dos policiais militares, na noite de sábado(19), duas meninas de 4 e 7 anos estavam na pracinha do local onde residem na área central.

Quando em um determinado momento, o acusado teria convidado uma das meninas a sentar em seu colo. Porém, a criança saiu com a irmã em direção ao apartamento, quando um casal que também é morador no prédio, identificou que o homem havia saído em direção à menina. Assim que se aproximou, a testemunha descreve que ele estaria com o zíper da calça aberto. A mãe das meninas foi chamada e elas concordam que o indivíduo havia solicitado que as duas sentassem no colo dele.

A Brigada Militar foi acionada e o homem que também é morador do local, foi levado à delegacia de Polícia onde doi feito registro por satisfação de lascívia com a presença de menor. Depois de ouvido o homem foi liberado. No boletim de ocorrência constou, também, que essa não foi a primeira vez que moradores visualizaram atos suspeitos do acusado.

O que significa satisfação de lascívia:

Significa libidinagem, luxúria, prazer sexual. É a satisfação do prazer sexual próprio ou de outrem sob qualquer aspecto (conjunção carnal ou outro ato libidinoso), caracterizada por um desejo incontrolável a ponto de abusar da moralidade pública e privada.