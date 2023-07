Banda do Ecilda Alves Paim se reestrutura e já está em atividade na Vila Prado

O movimento de bandas colegiais voltou a ressurgir no município. Na Prado, a Banda da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ecilda Alves Paim já é realidade.

Conforme o corpo diretivo do educandário, através da diretora Aline Fonseca e as vices Clarissa Ribeiro e Regina Broglio, a banda colegial está em reestruturação, depois de anos desativada. A atual gestão acredita na música como investimento em educação.

“Nos sentimos felizes com o aceite do Sandro Ferreira em ser nosso voluntário nesta caminhada, pois tem uma longa trajetória na música e conhece o que se propôs a fazer”, destacou a diretora Aline. Todos os integrantes são alunos matriculados na escola e alguns voluntários são ex alunos. “Ver esse envolvimento durante os ensaios nos engrandece e motiva a prosseguir”, menciona a vice Clarissa.

O músico Sandro Ferreira acredita no potencial dos estudantes e se engajou na reestruturação da banda. “Estamos firmes no propósito de fazer acontecer. Muita união e trabalho para voltarmos”, define Ferreira.

Com alguns ensaios já realizados e em pleno processo de reestruturação, a Banda do Ecilda quer contar com a ajuda integral da comunidade nas promoções, ações entre amigos e doações. Pensando nisso, no próximo domingo (23), acontece uma Festa Julina da Banda, na praça do Bairro Prado, onde a escola está localizada.

Fotos: reprodução