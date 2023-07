Associação Coral faz 46 anos de arte e cultura em Alegrete

Share on Email

Cantar é algo divino que eleva a alma ao que de melhor temos no Universo. Quem pratica esta arte é testemunha do quanto faz bem soltar a voz e cantar. Neste meio, está a Associação Coral de Alegrete que completa 46 anos de muita arte e cultura. A professora Elizete Tronco, presidente da ACA, destaca o quanto se dedicam para manter essa Associação que dissemina o melhor da cultura da cidade. Ela lembra que eles não têm patrocínio oficial, nenhuma fonte de renda para manter a atividade e fazem promoções e tinham um convênio com a Prefeitura que pagava o regente e vigorou por 10 meses. E em contrapartida eles faziam atividades de formação de pequenos coros nas escolas de bairros.

A presidente diz que são convidados, diariamente, para festivais em vários estados brasileiros e em eventos fora do país, mas não têm condições de participar pela falta de recursos. – Já fomos em tempos passados em encontros de corais em Mendoza e Mar del Plata na Argentinam um dos maiores da América Latina e lá vimos o quanto os corais são importantes à cultura de um país. Eles, junto com outras expressões de arte são fonte de renda, atesta.

Os 28 integrantes de todas as classes, idades e profissões da Associação Coral de Alegrete pagam uma mensalidade e fazem promoções. O grupo já se organiza para novamente voltar ao Festival de Mar del Plata, em novembro próximo, soltar voz e representar o Município neste grande festival de coros. Para isso, o grupo aposta em promoções, porque acredita no trabalho dos coralistas que se dedicam pelo amor ao canto coral.

