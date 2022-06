Secretário Rosso anuncia alterações no trânsito e nova rotatória

Um dos primeiros pontos, em primeira mão, como destacou, o Secretário informou que as placas de sinalização já estão sendo confeccionadas para deixar a rua José Bonifácio, mão única.

Hoje, a última quadra é mão dupla. Com a mudança, o sentido será apenas bairro/centro, como é na quadra que corresponde com o cruzamento da Praça Getúlio Vargas.

Búfalo invade pista e provoca acidente na Avenida Tiaraju

Assim como, uma demanda antiga, que é a mão única na Bento Manoel. A Prefeitura, através da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania vai implementar o tráfego no sentido contrário ao da Maurício Cardoso, ou seja, centro/bairro.

Então, fica Bento Manoel sentido centro/bairro, Maurício Cardoso, bairro/centro, e as Avenidas, Assis Brasil e Eurípedes Brasil Milano, mão dupla.

Na sequência, também, será implementada a rotatória na Praça General Osório com Avenida Assis Brasil e há um estudo para a retirada do semáforo, também, na Praça General Osório, porém, cruzamento com a Avenida Doutor Lauro Dorneles. Contudo, a primeira extração do semáforo será no local onde ficam os malabaris.

Em relação ao concurso para Guarda Municipal, que foi comentado na entrevista anterior, ao ser questionado, o Secretário destacou que, a Prefeitura terá para várias outras frentes, será um concurso geral.

Todas essas ações no trânsito serão aplicadas nas próximas semanas.