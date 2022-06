João Monteiro muda paradigma de que vereança seja uma atividade assistencialista

Share on Email

A prática de muitos anos, em que os vereadores eram conhecidos por pagar conta de luz, água e doar cestas básicas criou uma imagem de puro assistencialismo para a maioria que ocupa o Parlamento Alegretense.

Mas em todas as regras e esferas existem as diferenças e exceções.

Gabinete João Monteiro

Na porta do gabinete do vereador João Monteiro (PP), em seu primeiro mandato, um adesivo demostra que muitas coisas mudaram e tendem a ser diferentes. Ele dá o recado e faz questão de bem atender as pessoas sob este prisma de trabalho que foge a velha política.

Porta do Gabinete do vereador João Monteiro

Afinal o papel de um vereador é de fiscalizar o andamento dos serviços da Prefeitura, criar ou aprovar leis e projetos que venham ao encontro da comunidade.