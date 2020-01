SEDETUR realiza segundo TURISTEC com grupo de produtores argentinos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) em parceria com a Associação dos Criadores de Gado Leiteiro e Produtores de Leite de Alegrete (Acripleite) realizaram o segundo TURISTEC, desta vez, com um grupo de produtores argentinos. Conforme o secretário Jesse Trindade Santos o projeto consiste em trazer pessoas para fazer um passeio turístico pelo município com visitas técnicas em locais pré-definidos e organizado pela equipe da SEDETUR em conjunto com parceiros, conforme desejo dos interessados.

O grupo de produtores argentinos desejava visitar propriedades leiteiras no Brasil em função do crescimento da produção e optou pelo Alegrete por intermédio e recomendação do engenheiro agrônomo Lúcio Aquino que possui uma consultoria rural na cidade de São Borja e que esteve recentemente no município participando de atividades do Programa MAIS LEITE Alegrete, nas quais ficou sabendo do TURISTEC. Outro motivo que levou o grupo a vir conhecer o sistema de produção em Alegrete deu-se em função da nossa cidade ficar praticamente no mesmo paralelo de cidade de Arrufó, departamento de San Cristóbal na província de Santa Fé na Argentina, onde o grupo produz leite e que possuem clima semelhantes.

Pela manhã, o grupo argentino compreendido pelo médico veterinário Alexis Trossero, o engenheiro agrônomo Julio Camusso e seu pai Domingo José Camusso, acompanhados do Engenheiro Agrônomo Leonardo Cera e do motorista Marcelo Cezar, ambos da SEDETUR, estiveram na fazenda Santa Magda, localidade do Inhaduy, dos proprietários Roberta Quinteiro e Fernando Rigol, que trabalham com gado da raça girolando. O intérprete da conversa foi o engenheiro agrônomo Lucio Aquino. No local os proprietários mostraram como são feitos os manejos com os animais e pastagens.

Na sequência o grupo se deslocou até o Tambo Experimental da Fundação Maronna, na localidade da Coxilha Vermelha, onde foram recebidos pelo zootecnista Felipe Silveira, local onde são realizadas avaliações in loco de novas tecnologias de empresas parceiras, na oportunidade estava sendo realizado um curso de inseminação artificial pelo SENAR e pesquisas de arroz pela Embrapa.

O almoço do grupo foi em um restaurante, no centro da cidade, com típica comida gaúcha. Pela tarde, a comitiva participou da reunião de produtores de leite do Durasnal, que aconteceu na propriedade de Cleber Zambelli e Adriana Zambelli, na localidade do Catimbau. A reunião é organizada mensalmente pelo programa MAIS LEITE Alegrete com os seis grupos de produtores de leite da cidade. Nesta, houve uma apresentação sobre nutrição para vacas leiteiras a cargo do médico veterinário Laurence Brum e organização do 23º seminário de bovinos de leite com o técnico em agropecuária da Emater Guilherme Souza. Na oportunidade foi feita uma visita pela propriedade que trabalha exclusivamente com gado leiteiro da raça Jersey. A Cabanha Zambelli é referencia na região principalmente pela genética animal, possui a vaca Bira Valentino que produziu 50,815 kg de leite no concurso realizado na cidade de Ijuí-RS em outubro de 2017, tornando-se a recordista nacional de produção de animais com menos de 36 meses, na época Bira estava com 34 meses apenas.

Posteriormente, o grupo visitou a Chácara da Laranjeira, na localidade do Durasnal, dos proprietários Delvaci Cogo e Tania Cogo. No local foram recepcionados pelo filho do casal, Luzardo Cogo que mostrou as estruturas para alimentação dos animais, predominantemente da raça holandesa. Ainda no final da tarde, houve a visita na Chácara Três Irmãs, dos proprietários Joel Cogo e Carmem Cogo, onde os visitantes foram recepcionados pela filha do Casal Aline Cogo, que explicou detalhes da propriedade que trabalham com raça holandesa em sistema de produção de base pasto com produção média animal de 30 litros de leite por dia.

A noite houve uma confraternização entre os produtores argentinos e brasileiros no estabelecimento Ouro Branco de Alberto Neimaier e Dirce Antunes, onde foi a vez dos produtores argentinos contarem um pouco de como é o sistema de produção deles. Embora com disponibilidade de alfafa, considerada a melhor das forrageiras para pastejo dos animais, a produção das vacas é inferior às das propriedades visitadas, por isso justificaram a vinda ao Alegrete, para entenderem o que os produtores daqui fazem, que poderia ser adaptado e usado conforme a realidade deles, com o objetivo de melhorarem índices.

Em cortesia à receptividade que os produtores brasileiros ofertaram, os “hermanos” deixaram o convite para que a turma do Alegrete também visite a região centro norte da Argentina distante cerca de mil quilômetros, para que também possam conhecer a realidade e sistema de produção deles.

A comitiva pernoitou na cidade, e na manhã seguinte ainda visitaram uma propriedade de leite em Uruguaiana, antes de retornarem para a Argentina.

Para os idealizadores do projeto, Leonardo Cera e Jesse Trindade Santos, a ideia é valorizar aquilo que já temos de bom na cidade e ao mesmo tempo em que um grupo de pessoas vem conhecer algo que é referência na região estará em contato com o ambiente e paisagens do bioma pampa, proporcionando uma interação e troca de conhecimento entre os envolvidos que ajudam no desenvolvimento local, além disso, os visitantes movimentam a rede hoteleira, restaurantes, postos de gasolina e comércio da cidade. Para o próximo ano, já existem roteiros programados para o TURISTEC RURAL. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (55) 3961 1741.

