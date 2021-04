Seguem obras para pavimentar RS/566 em Alegrete

Compartilhe















As obras de terraplanagem na RS 566 para dar continuidade a pavimentação da rodovia estão em andamento em Alegrete.

O engenheiro do DAER, Paulo Meister, disse que o contrato do chamado lote 1 um que prevê a pavimentação de 35 Km está próximo à ponte do Inhanduí, no Km 18 desde o trevo das Quatro Bocas.

As máquinas estão na pista e o trabalho só para em caso de instabilidade do tempo. Devido as obras, alguns transtornos podem ocorrer e as empresas pedem a compreensão dos condutores que utilizam a estrada para se deslocar de Alegrete ao interior, ou vice versa.

Existem dois contratos diferentes, um de manutenção da estrada, só de laminagem da via e limpeza das laterais e o outro de terraplanagam para que 566 receba a pavimentação.

A extenção da 566 é de 93 km desde Alegrete até Maçambará , sendo que até a ponte do Inhanduí são 35 Km e ao Mariano Pinto a extenção é 22 Km, sendo que e os demais vão até o final dessa Rodovia.