Segunda dose da vacina da AstraZeneca começa a ser aplicada amanhã

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a vacinação com a 2ª dose da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca acontece nesta sexta-feira, 21, para as pessoas que receberam a primeira dose no dia 26 de fevereiro. A vacinação acontece em todas as UBSs com salas de vacinas. Haverá drive thru na ESF Rondon das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

“Não há problemas de abastecimento desta remessa. Dessa forma, alertamos a população que não é necessário formar filas durante à noite, bem como não haverá a distribuição de senhas, pois as doses são suficientes para realizar a vacinação e não faltará vacinas para este grupo”, esclareceu a secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

A SMS informa também que a vacinação com a 2ª dose contra Covid-19 com a Coronavac do laboratório Butantan, desde a tarde da última quinta-feira, 20, está acontecendo apenas na sala de vacinas da ESF Bento Gonçalves (antigo PAM), localizada na Rua Bento Gonçalves, 592.