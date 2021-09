Segunda tem vacinação para vários grupos

A vacinação acontece a partir das 8h30 e para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas à famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Entre as outras 10 cidades que integram a 10ª CRS, o município de Alegrete é o terceiro que mais vacinou a população. Atrás de Santa Margarida do Sul que tem uma população de 2.562 e atingiu 101% com a 1ª dose e a cidade de Maçambará com 4.587 habitantes que havia atingido 75,5% da população com a dose 1.

Para a coordenadora regional Heili Temp, os números estão excelente para o Município. Ela credita o avanço ao trabalho da secretaria de saúde em conjunto com a rede.