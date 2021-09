Chama Crioula no Marco das Três Divisas movimenta tradicionalistas da região

Share on Email

Honrando as tradições e muito amor pelo Rio Grande do Sul, aconteceu na manhã de sábado(11), a recepção da Centelha da Chama Crioula no Marco das Três Divisas.

O Coordenador da 4° RT, Marco Antonio Saldanha Junior, conduziu a Chama junto aos cavaleiros da 4° RT até ao Marco das Três Divisas.

Participaram do encontro o Prefeito Marcio Amaral, secretários do Município, prefeitos e representantes das cidades de Uruguaiana, Quarai e Barra do Quaraí. Ilva Borba Goulart esteve representando o MTG.

A centelha da Chama Crioula foi entregue para a Milton Nardo, coordenador da Chamada Crioula de Alegrete, que vai conduzí-la juntamente com seu grupo de apoio João Alberto e Luiz Quinteiro, até a AFUNCAAL, na Br 290, onde será distribuía aos piquetes e CTGs de Alegrete.

Devido às restrições da pandemia e todos os protocolos que estão rigorosamente atendidos, apenas um pequeno grupo vem até a Praça Getúlio Vargas, na próxima segunda-feira(13), para acender na pira a Chama Crioula que marca o início oficial da Semana dos Festejos em Alegrete.

A patrona dos Festejos de 2021 é a tradicionalista Lilian Almeida Benevides.

Os Festejos Farroupilhas deste ano têm por objetivo homenagear e comemorar o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do Sul do Brasil. “Caminhos de Anita” pretende retratar a heroína conhecida por sua participação e envolvimento direto na Revolução Farroupilha (1835-1845).