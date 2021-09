Um passeio a cavalo virou pesadelo para a família da menina Stela

O setor da saúde foi o que mais sofreu as consequências da avalanche provocada pela Covid-19. As mutações de um vírus que impactou o mundo, confirmou a importância dos profissionais que para muitos pacientes são verdadeiros anjos.

A Santa Casa de Alegrete é uma referência na região e atende milhares de pessoas, uma delas, recentemente, não tem nada relacionado à Covid-19, mas a uma intervenção delicada envolvendo profissionais que atuaram pelo SUS. A família decidiu agradecer a todos que atuaram no atendimento da menina de 11 anos, vítima de um grave acidente.

No último dia 29 de agosto, a família estava na casa de um amigo no Capivari e Stela Silva Fajereldin foi andar a cavalo, Em dado momento, o animal se assustou e saiu troteando rápido, ela se desequilibrou, caiu e ficou com o pé preso no estribo. O cavalo a arrastou pela estrada de chão por muitos metros e o pé só soltou quando quebrou. A menina teve lesões graves e fraturas.

De forma urgente, ela chegou na Santa Casa. Já se passaram 13 dias, a menina passou por três cirurgias e muito cuidado.

“Foram dias de muito sofrimento, angústias e incertezas. Mas sempre com muita fé e com a certeza que Deus estava presente em todos os momentos. Queremos agradecer, primeiramente a Deus, e a todos os profissionais envolvidos, Dr Eduardo, Dr Júlio Rigol, Dra Stella, Dr Wilson e a todos profissionais da enfermagem, da cozinha, entre outros que atuam na Santa Casa e foram incansáveis, tratando da Stela Fajereldin, com muito amor, paciência e dedicação. Agradecem, também, aos amigos pelas orações e a psicóloga Pâmela.

Stela é filha do músico Rafael Fajereldin. O gesto de gratidão ocorre neste sábado quando Stela está dando alta do hospital para dar sequência ao tratamento em casa.