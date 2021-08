No segundo trimestre de 2020, quando o PIB caiu 9,7%, as atividades imobiliárias cresceram 0,5%. As vendas, por exemplo, avançaram 9,7% no período de abril a junho, segundo indicador da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Ciente desse crescimento e com intuito de formar profissionais qualificados para essa área, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para o curso Técnico em Transações Imobiliárias EAD.



Com carga horária de 960 horas, o curso capacita o aluno para a realização de ações de compra e venda, locação, permuta e administração de imóveis. O técnico em Transações Imobiliárias é responsável por passar informações de condições e vantagens do mercado imobiliário. Depois de formado, o profissional poderá atuar em empresas do setor imobiliário, construção civil, urbanizadoras, loteadoras, agentes financeiros, empresas prestadoras de serviços, empresas privadas e, ainda, como profissional autônomo.



Vera Mahl tem 59 anos, é formada em Educação Física, foi comerciante e professora por muitos anos, mas foi no ramo imobiliário que encontrou uma vocação que até então era desconhecida. Em 2019, com o incentivo da diretora do Senac Alegrete, Rita de Cássia Teixeira Segabinazzi, iniciou o curso de Transações Imobiliárias aos 57 anos.



Mesmo com dúvidas e incertezas, iniciou o estágio em uma imobiliária da cidade. “Logo depois fui convidada a fazer parte do quadro de corretores. Foi uma mudança de extrema importância na minha vida, pois conheci muitas pessoas e obtive experiências que levarei sempre comigo”, revela. A realização, segundo vera, foi por ter ao seu lado uma equipe atenciosa, prestativa e empenhada em auxiliar os alunos em todas as atividades durante a formação.



Os interessados podem se matricular até o dia 16 de agosto, pelo site www.ead.senac.br/cursos-tecnicos e, também, ter acesso ao conteúdo programático e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pelo Senac. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Senac Alegrete (55) 9230-7253.