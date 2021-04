Sem festa, avó centenária comemora aniversário com carreata e buzinaço

Compartilhe















Os familiares de Anita de A’vila já tinham planejado: quando ela completasse 100 anos, a festa seria pra lá de especial. O problema é que a pandemia mudou os planos de todos justamente quando a data chegou. Porém, o mais importante é que isso não anulou a comemoração.

Na tarde de ontem(21), a idosa que é natural de Tupanciretã, mas reside em Alegrete desde muito jovem, ganhou uma carreata de aniversário com direito a balões, frases nos vidros dos carros e buzinaço. A neta Bianca, falou com a reportagem e descreveu a emoção de ter comemorado esta importante data com, a agora, centenária vovó.

A jovem disse que a avó é muito lúcida, independente, super saudável e bem humorada. Questionada sobre o segredo da longevidade, sem exitar, fala que é o amor e, desta forma, acrescenta e relembra o período que esteve casada com o alegretense Jairo Simões de A’vila que faleceu aos 96 anos. O casal compartilhou, por 72 anos, muitos momentos que ela não cansa de relembrar e citar. Ao descrever algumas passagens, muito lúcida, Anita comentou muitas viagens que realizaram em família e alguns pontos que marcaram como: Iraí(Termas de Iraí), Dourados M.S, entre outros.

Outro detalhe muito peculiar e incrível é que Anita é extremamente vaidosa. Ela não abre mão de arrumar o cabelo(escovas/pinturas), fazer as unhas e o batom é indispensável. “Ela está conformada por não ter a festa, pois está feliz em saber que a família está em harmonia, todos com saúde. Fala que tudo vai ficar bem e isso é o mais importante. O otimismo, a positividade e a alegria são permanentes, diz a neta.

Inquieta, para passar o tempo, já que não pode sair, a centenária adora ler e resolver caça-palavras. Das músicas que estão sempre na sua playlist, Roberto Carlos ganha um espaço especial, entretanto, é bem eclética. Atividades físicas, sempre realizou por conta, dentro do apartamento mesmo e não perde um programa do Padre Alissandro Campos.

“Se não fosse a pandemia esse ano teria uma baita festa de 100 anos. Mas se Deus quiser, no próximo ano vamos fazer essa festa como ela sempre gostou, principalmente, com a família reunida. Essa carreata com balões brancos em frente ao prédio, que ela mora, é apenas uma de tantas maneiras de expressar o quanto a amamos. Ela não tem problemas de saúde e não faz uso de medicamentos” – comentou Bianca.

Anita tem três filhos, 10 netos, 18 bisnetos e 14 tataranetos. Para ela, a família reunida é a maior benção. “O nosso desejo é que Deus siga sempre olhando por ela, pois com toda a disposição, serão muitos anos à frente, disse a neta Bianca que fala em nome de todos os familiares.