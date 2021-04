Cavalos passeiam durante a madrugada por ruas centrais de Alegrete

Compartilhe















Três equinos foram fotografados, durante a madrugada, na rua General Sampaio, em Alegrete. As ruas estavam vazias, sem movimento de carros e pessoas no momento do registro.

Na madrugada de quarta-feira(21), nas ruas centrais de Alegrete, General Sampaio e Gaspar Martins, três cavalos foram flagrados andando tranquilamente.

Os animais foram identificados por volta 5h. O registro feito por um leitor do PAT . Ele acrescentou que não havia movimento nas ruas. Neste período, ainda, não há atendimento da Guarda Municipal. Ele também não soube precisar a origem dos animais, de qual bairro eles poderiam ter saído, mas por segurança eles foram retirados das ruas centrais e levados em direção ao bairro Macedo.

O problema de animais soltos em via pública era recorrente no Município e gerou muitas ações da Guarda Municipal, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania. Nos últimos meses, caiu drasticamente o número de cavalos soltos, mas ainda falta a conscientização e responsabilidade de alguns proprietários.

A multa por animal apreendido é de 600 reais e se, em 15 dia, os donos não realizam o pagamento para retirada do potreiro Municipal, os cavalos são doados.

O caminhão usado para recolher os animais foi doado pela PRF à Guarda Municipal e fica no pátio do setor na Rua Bento Manoel.

Flaviane Antolini Favero