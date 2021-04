Vacinação somente pelo sistema drive thru nesta quinta-feira

Compartilhe















Nesta quinta-feira, 22, o drive thru da vacinação com a segunda dose de vacina contra a Covid-19 acontece apenas na UBS Rondon. Devido a questões de mobilidade urbana, a partir dessa semana o drive thru de vacinação contra Covid-19 ocorrerá apenas na UBS localizada na Av. Marechal Rondon e não mais no antigo PAM. A vacinação da segunda dose continua ocorrendo em todas as UBSs com salas de vacina. A Secretaria de Saúde aguarda a chegada de mais doses para dar seguimento à vacinação com a primeira dose.

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde que atende 11 municípios, informa que Alegrete já recebeu 25.500 doses, entre as vacinas Coronavac e Astrazeneca. Deste total, 19.278 doses já foram aplicadas, sendo que 14. 349, receberam a primeira dose e a segunda, 4.929 alegretenses.