Sem treinos com bola, AABB/Eliseo’s vai apostar na parte física para chegar numa final da Liga

Faltando 10 dias, para buscar uma vaga na grande final da Liga Gaúcha Sub-20, o representante de Alegrete não têm onde treinar. Por conta no novo Decreto municipal que iniciou na última sexta-feira (20), os esportes coletivos estão proibidos e as quadras esportivas não estão operando em Alegrete.

Laudo aponta que Alegrete está infestado de carrapato de cães

O técnico Eliseo Leal e comissão técnica se viram em apuros. Com um cronograma de treinamentos de quinta a domingo, na semana passada a equipe teve que marcar as pressas um amistoso em Uruguaiana, tudo para não atrapalhar o condicionamento do plantel.

A gurizada da AABB/Eliseo’s, terá pela frente no triangular semifinal da competição, o Atlântico de Erechim e AGE de Guaporé.

A segunda fase será disputada em dois triangulares semifinais, sediados em Restinga Seca, no Centro Esportivo da Antonio Meneghetti Faculdade, com datas previstas para os dias 5 e 6 de dezembro. Dali sairão os finalistas, vencedores de cada um dos triangulares, para a decisão em jogos de ida e volta.

Motorista de Gol branco atropela ciclista na Tiaraju e foge sem prestar socorro

Para o técnico Eliseo, a saída agora é conseguir uma academia em forma de parceria para ao menos focar no trabalho físico. “Teremos dois jogos em um mesmo dia. Os dois com intensidade alta por se tratar de decisão, por isso o condicionamento físico do grupo precisa atingir proximidade dos 100%”, comentou o preparador físico Alonso Medeiros.

Júlio Cesar Santos Foto: AABB/Alegrete