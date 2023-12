Semana com clima ameno e chuva em Alegrete

Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta segunda-feira trazendo instabilidade à Região. O tempo mudou desde cedo em cidades do Oeste e do Sul do Estado. No decorrer do dia, com o deslocamento do sistema frontal, a chuva atinge mais regiões e se concentra principalmente na Metade Norte.

Em Alegrete, a semana inicia com um frio atípico para época do ano. A mínima registrada nas primeiras horas da manhã foi de 16ºC, e durante o dia não passa dos 22ºC. O dia será nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar pela manhã e à tarde (2mm), a possibilidade de ocorrer segundo prognóstico do Climatempo é de 40%.

Na terça-feira (5), o sol aparece com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva à qualquer hora. A temperatura não sobe muito, com a máxima de 24ºC. A probabilidade de chuva sobe para 83% (20mm).

Para quarta-feira (6), chuva passageira, com a temperatura variando entre 19ºC e 28ºC. Segundo o Climatempo a possibilidade é de 67% de chuva, com precipitação de 35mm. Na quinta e sexta-feira, o tempo firma e não há previsão de chuva. A máxima não passa dos 29ºC.