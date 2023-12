Prefeitura recebe mais de R$ 11 mil em outubro, com novo repasse do Rotativo

No 10º mês do ano, a área azul rendeu R$ 60.654,75 em comercialização de tickets e com as infrações (multas), o valor chegou a R$ 9.273,10 os dois juntos totalizam o valor total de outubro.

Conforme o demonstrativo mensal, no dia 30 de outubro foi obtido a maior comercialização do mês em tickets (R$3.146,15). Se somar o faturamento diário, com as infrações, o dia 9 de outubro bateu o recorde em arrecadação (R$3.541,15). Em operação, aos sábados pelo período da manhã, a BR Parking contabilizou R$525,70 no dia 26 de outubro, se confirmando como o meio turno de maior faturamento no mês.

Atualmente a área azul contempla 866 vagas, mais 20 para deficientes físicos e mais 40 para idosos. Além disso, são 14 fiscais e um gerente operacional. No rotativo, a cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.