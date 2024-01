Semana começa com cerração e previsão de chuva em Alegrete

Nas primeiras horas do dia, várias localidades do município ficaram cobertas por uma camada de nevoeiro, o que dificultou a visão de alguns motoristas.

Durante o dia, a temperatura máxima não ultrapassa os 29°C, sem previsões de chuva para o restante do dia. Na terça-feira, o dia começa nublado, com previsão de chuva ao longo do dia. Segundo o Climatempo, são esperados 26mm de precipitação, e a temperatura máxima não ultrapassa os 32°C.

Quarta-feira, as precipitações tomarão conta ao longo do dia, com previsão de 30mm de chuva. O dia começa com 22ºC, e a temperatura máxima atinge os 28ºC. Na quinta-feira, o dia começa ensolarado, sem previsões de chuva ao longo do dia. Ao amanhecer, a temperatura mínima será de 24ºC, e a máxima não ultrapassa os 30ºC.

Sexta-feira, sem previsão de chuva, e ao longo do dia a temperatura deve subir. Ao amanhecer, a mínima será de 18ºC, e a máxima chega aos 31ºC.