Mesmo com os programas sociais, a miséria ainda penaliza centenas de pessoas na cidade

Com muita frequência ao andar pelas rua de Alegrete, percebe-se muitas pessoas em situação de precariedade social. A reportagem do PAT procurou entender como anda a situação e os principais problemas enfrentados pela causa no Município.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, são mais de 10 mil famílias inscritas no Cadastro Único. Isso relata que a média de pessoas por famílias deva estar em torno de 3,5 e esclarece que um boa porcentagem da população está em situação vulnerável socialmente.

Destas mais de 10 mil famílias, cerca de 750 informam rendimentos de 89,00 per capta, somadas às que ganham até meio salário mínimo, perfazem mais de 6.000 famílias em condições de absoluta pobreza no Município.

A secretária de desenvolvimento social, Iara Caferatti, ressalta que uma que a pasta tem a disposição o serviço de Rede Sócio Assistencial, que visa ajudar e auxíliar as pessoas em situação precária no Município e contribuir com alimentos, agasalhos e outras necessidades.

O projeto Banco de Alimentos contribui de maneira expressiva no combate a desigualdade social no Município. Com mais de 21 anos de credibilidade, o programa conta com doações e subsídios de empresários de Alegrete para distribuir alimentos nos mais diversos bairros da cidade.

A secretária de saúde, Haracelli Fontoura, destaca que as ESFs desempenham um papel fundamental no combate da pobreza em Alegrete. Com ações preventivas, vacinas e outras ações, a pasta trabalha de forma racional e eficiente para desfazer o status de precariedade que muitas pessoas se encontram ao chegar nos postos de saúde.

Ao percorrer a cidade, muitas vezes, nota-se pessoas atiradas nas esquinas em situação de extrema pobreza. A secretaria de desenvolvimento social diz que procura identificar onde estão essas pessoas, para oferecer moradia e uma condição digna até a busca de uma solução para cada caso.