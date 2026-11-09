Semana começa com tempo firme e temperaturas podem chegar aos 32°C

Segundo dados do site meteorológico Climatempo, nesta segunda-feira (9), os termômetros devem registrar mínima de 11°C e máxima de 24°C. A previsão indica sol durante todo o dia, sem nuvens no céu, e noite de tempo aberto. Não há previsão de chuva.

Na terça-feira (10), as temperaturas ficam entre 14°C e 28°C. O dia começa com sol, mas haverá aumento de nebulosidade durante a tarde. À noite, o céu terá muitas nuvens, porém sem previsão de precipitação.

Já na quarta-feira (11), a mínima prevista é de 17°C e a máxima chega aos 28°C. Apesar do sol ao longo do dia, há possibilidade de pancadas de chuva pela manhã e também à noite, com volume estimado em 1,6 milímetro.

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Na quinta-feira (12), o calor ganha força, com temperaturas entre 19°C e 31°C. A previsão aponta sol e possibilidade de pancadas de chuva durante a manhã. À tarde, o céu terá muitas nuvens, enquanto a noite deve ser de tempo firme. O volume previsto é de 1,3 milímetro.

Para sexta-feira (13), a tendência é de temperaturas ainda mais elevadas, com mínima de 20°C e máxima de 32°C. O dia terá sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. Durante a noite, a nebulosidade permanece, mas não há previsão de chuva.