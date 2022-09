Semana da Pátria inicia com referência aos 200 anos de independência do Brasil

Share on Email

Em Alegrete, a chama do fogo simbólico chegou conduzida por alunos da APAE na presença de autoridades civis e militares.

Alunos da APAE com o fogo simbólico

O Vice- prefeito, Jesse Trindade dos Santos, recebeu a centelha do fogo simbólico da Pátria das mãos de alunos da APAE e, imediatamente, acendeu a pira junto ao Monumento ao Expedicionário.

Jesse Trindade ascende o fogo simbólico da Pátria

Depois o Vice- prefeito Jesse Trindade, o Cel Lopes da Cruz, Juiz Rafael Echevarria Borba e o presidente da Câmara, Anilton Oliveira hastearam as bandeiras que vão ficar tremulando no Monumento até o Dia 7 de Setembro.

Público na abertura da Semana da Pátria de 2022

O Cel Lopez da Cruz disse que a data deve ser comemorada com todo amor, porque esse ‘pano’ verde amarelo- a nossa Bandeira é a nossa soberania e representa o nosso país.

Ele lembrou que os gaúchos referenciam o 20 de Setembro com muito amor, mas não devem esquecer de ter esse mesmo amor à Pátria, porque somos todos brasileiros.

Cel Lopez da Cruz comandante do 6º RCB

O presidente da Câmara, Anilton Oliveira, lembrou dos 200 anos do Brasil e do que ainda precisa avançar e ser resolvido, porque temos débitos com nossa população em algumas áreas.

O secretário de educação, Rui Alexandre Medeiros, disse que independente de qualquer coisa todos estão lutando para fazer este país aprazível e o melhor para se viver. Mas temos que lembrar sempre de nossa pátria e sentir a emoção em ouvir o Hino Nacional.

E finalmente, o Vice- prefeito e secretário de planejamento, Jesse Trindade, lembrou que a família e a escola devem incentivar as crianças a conhecerem os valores cívicos e o nosso país. Salientou que vivemos numa Democracia que comemora 200 anos de sua Independência.