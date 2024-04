Semana de tempo firme e temperatura amena em Alegrete

Segundo o Climatempo, uma frente fria irá chegar quarta-feira em Alegrete e trará mudança no comportamento climático do Município.

Nesta segunda-feira, o dia começou nublado e com um leve nevoeiro nas primeira horas do dia. A temperatura mínima será de 17ºC e máxima não sobe muito, chega aos 25ºC. Já na terça-feira, o dia começa com 15ºC e máxima se estabiliza nos 26ºC, não há previsão de chuva.

Na quarta-feira, a temperatura tem uma leve queda, o dia amanhece com 13ºC e máxima não sobe muito, 23ºC. Essa queda é explicada por uma onda de frio oriunda do leste da Argentina que traz um pouco mais de umidade nos dias do alegretenses. Quinta-feira, ao amanhecer a temperatura mínima será de 14ºC e no decorrer do dia a máxima sobe para 24ºC.

Sexta-feira, o padrão se repete. A mínima será de 14ºC e máxima chega aos 24ºC no período da tarde. Não há previsão de chuva para nenhum dos dias, porém, outubro é conhecido como a estação das mudanças climáticas.