Ceceu Jaques: um adeus ao verdadeiro homem do campo e defensor das tradições gaúchas

Aos 68 anos, Ceceu deixou um legado de simplicidade, camaradagem e autenticidade, conquistando o respeito e a amizade de todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado. Ele enfrentava problemas de saúde(câncer) e não resistiu a complicações.

Homem do campo, Ceceu era reconhecido como um verdadeiro campeiro, dedicado às tradições gaúchas e fiel defensor dos valores do Rio Grande do Sul. Sua presença marcante era constante nos eventos do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Oswaldo Aranha, especialmente na Cavalgada da Chama Crioula, onde se destacava como um dos participantes mais engajados. Além de ser descrito como um dos maiores domadores da região, Ceceu também era habilidoso ginete.

Amigo dos amigos, Ceceu era descrito por seus conhecidos como alguém sempre de cara alegre, pronto para compartilhar boas histórias e causos típicos da vida no campo. Sua lealdade era inquestionável, sendo um companheiro incansável que nunca se afastava dos amigos, principalmente durante as atividades do CTG.

Felipe Jaques, emocionado, expressou o sentimento de perda: “Tenho certeza que o Patrão lá de cima precisava de um homem gaúcho ao lado dele, por isso te chamou. Vai com Deus, meu eterno amigo Ceceu Jaques”.

“Hoje, este gaúcho partiu para campear na estância grande do céu, contar histórias e alegrar os amigos. Assim, guardarei a imagem do “Ceceu”, homem simples, verdadeiro. Com ele, compartilhei as melhores risadas em nosso querido Durasnal. Que o patrão velho te receba com o mate pronto, amigo velho. Descansa em paz!”- descreveu Sandro Barúa.

As últimas homenagens a Alceu Jaques da Silva (Ceceu), estão acontecendo a cargo da Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será às 15h, no Cemitério da Família na Várzea Verde, saída do féretro às 14h de hoje(2).

