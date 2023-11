Semana inicia com calor e alerta de chuva forte em Alegrete

Share on Email

Durante a noite, o tempo permanece aberto e sem nuvens. Na terça-feira (21), observa-se uma rápida mudança nas condições climáticas. O dia começa com sol e algumas nuvens, registrando uma temperatura mínima de 15ºC. Ao longo do dia e à noite, há previsão de chuvas rápidas. O calor persiste, alcançando a máxima de 32ºC.

Conforme as informações do site de meteorologia Climatempo, a previsão é de 25mm de chuva para o próximo dia. Na quarta-feira, há um alerta para condições meteorológicas severas, com chuva intensa e trovoadas pela manhã, tarde e noite. A precipitação estimada é de 50mm, e a temperatura varia entre 19ºC e 25ºC.

Na quinta-feira (23), o tempo se estabiliza com o retorno do sol e algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura máxima atinge 27ºC. Para a sexta-feira (24), espera-se mais calor, com a máxima chegando a 31ºC. O dia será ensolarado, e à noite o tempo permanecerá aberto, sem nuvens.

De acordo com a medição da CPRM/ANA na segunda-feira às 15h15min, o nível do rio Ibirapuitã em Alegrete era de 5,28m.