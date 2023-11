Senegalês enaltece oportunidades e empatia no Dia da Consciência Negra em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em meio às celebrações na cidade de Alegrete, a equipe do PAT, entrevistou o Serigne Modou Sll, um senegalês de 35 anos que encontrou em terras brasileiras uma nova perspectiva de vida.

O 29º Campeonato de Bandas e Fanfarras em fotos

Trabalhando como vendedor ambulante de calçados na movimentada Rua dos Andradas, Serigne revelou que está no Baita Chão há aproximadamente três meses e destacou a sua adaptação positiva à cidade. Sua jornada até o Brasil foi motivada, em grande parte, pelo desafio econômico enfrentado em seu país de origem, o Senegal, que possui um Produto Interno Bruto (PIB) considerado baixo.

Com uma vivência de 32 anos em Touba, Serigne tomou a decisão de se mudar para Alegrete em agosto, influenciado por amigos que destacaram as oportunidades comerciais na economia brasileira. “A economia aqui é muito boa, e há diversas oportunidades de comércio”, afirmou o imigrante durante a entrevista.

Furto em restaurante de Alegrete termina em prisão e resistência à abordagem policial

Ao falar sobre sua experiência na Terceira Capital Farroupilha, Serigne elogiou a recepção calorosa que recebeu. “Eu sou muito bem tratado, as pessoas sempre conversam comigo e estão interessadas em saber como era minha vida no Senegal, acho isso incrível”, compartilhou o senegalês. Além disso, enfatizou que, até o momento, não enfrentou nenhum tipo de preconceito, seja racial ou xenofóbico, destacando a harmonia em sua convivência na cidade.

De maneira descontraída, Serigne brincou ao revelar sua paixão por futebol, expressando ansiedade pela possibilidade de ver jogadores como Mané, representando o Senegal, e Neymar, do Brasil, atuando juntos. “Quando termino o dia, eu ligo para minha família, logo depois, já vou assistir jogos de futebol”, revelou o imigrante, ressaltando a importância da família e sua conexão com o esporte mais popular do país.

Colisão entre Saveiro e Jeep Compass resulta na destruição de porta de loja

Assim, enquanto o Brasil celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, histórias como a de Serigne Modou Sll destacam a riqueza da diversidade cultural presente no país e a capacidade de acolhimento de comunidades locais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva.