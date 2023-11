Emenda parlamentar vai viabilizar pavimentação asfáltica na Piola

Na terça-feira, dia 14/11, o prefeito Márcio, o procurador do Município, Paulo Faraco e o o gerente municipal de Convênios, Rogério Lira, ao lado de prefeitos de vários municípios, compareceram à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) para assinatura dos termos de convênio junto ao secretário da pasta, Rafael Mallmann.

A atividade celebrou a destinação de recursos adquiridos por meio de emenda à assinatura de Convênio com Estado do RS. O projeto destina mais de R$ 300 mil para calçamento e pavimentação de ruas no bairro Piola em Alegrete.

Com a assinatura e homologação do convênio , a prefeitura está enviando documentação para licitação da pavimentação das duas ruas : Princesa Isabel e Pedro Carneiro. O Município de Alegrete terá obras através de uma emenda parlamentar do deputado Eric Lins, no valor de R$ 300,000,00, destinada a projetos de pavimentação com blocos intertravados das ruas já referidaS..