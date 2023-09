Semana inicia com calor e previsão de muita chuva em Alegrete

A segunda-feira (11), iniciou quente e com excessiva umidade em Alegrete. Logo nas primeiras horas da manhã os termômetros já registravam 18ºC. Durante o dia, a máxima chega aos 29ºC.

Segundo o site meteorológico Climatempo, um novo episódio de chuva extrema vai atingir o Rio Grande do Sul nesta semana. A projeção é que os acumulados sejam excessivos em áreas do Centro, do Oeste e do Sul, com marcas que em apenas três a quatro dias de precipitação devem atingir entre a média e o dobro da média histórica de precipitação do mês inteiro. Este será o terceiro episódio de chuva excessiva no território gaúcho neste mês, marcado até agora volumes muito acima do normal.

Em Alegrete de hoje até quarta-feira estão previstos 146mm de chuva. Nesta segunda o sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite, temporal (21mm). Já na terça, a mínima cai para 11ºC e a máxima não passa dos vinte. No entanto, existe 83% de possibilidade de chuva (70mm). Na quarta-feira (13), o dia será mais frio, mínima de 9º e máxima com 16ºC. Chuva forte de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite. A previsão aponta cerca de 55mm, com 90% de chances de ocorrer.

Entre quinta e sexta-feira (15), não há previsão de chuva, os dois dias serão marcados por períodos de nublados, com aberturas de sol. As temperaturas variam entre 7ºC e 20ºC.