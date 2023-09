CTG Honório Lemes faz 56 anos em clima de festa

Este mês de setembro é um mês da celebração da cultura gaúcha em todas as suas nuances aqui em Alegrete. E um evento especial marcou os 56 anos do CTG Honório Lemes do Caverá, o único daquela região do Município. Um baile de celebração do aniversário da entidade teve um viés social em que os que participaram e levaram alimentos ou material de limpeza, aos atingidos pela enchente, tiveram entrada ao jantar baile de forma mais acessível.

Antes, fizeram uma oração pelas vidas perdidas na Borges de Medeiros, alusiva a Revolução de 23 e uma oração pelas vidas perdidas na Ponte. Depois seguiram em cavalgada, tendo junto o patrão da entidade Otacílio Ribeiro, até a sede do CTG no Caverá

.Após as homenagens pelas autoridades, que prestigiaram o evento, foi cantado o parabéns ao CTG que leva o nome de Honório Lemos, o Leão do Caverá, um dos integrantes da Revolução de 1923 que teve uma de suas batalhas, aqui em Alegrete, na Ponte Borges de Medeiros.

CTG Honório Lemes

O CTG Honório Lemes participa ativamente das atividades da Semana dos Festejos Farroupilha que inicia oficialmente dia 13 de setembro.