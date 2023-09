Ibirapuitã recua, mas preocupação persiste com famílias afetadas e previsão de chuvas

O boletim atualizado, ao meio-dia, informa que o nível do rio está em 10m63cm. No início desta manhã, a aferição era de 10m68cm, às 8h15min

Até o momento, 23 famílias foram desabrigadas, representando um total de 66 pessoas, enquanto outras 58 famílias foram desalojadas, envolvendo 165 indivíduos. Os bairros atingidos pela enchente incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel.

Para abrigar as vítimas da inundação, foram ativados abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no Antigo Posto do Bairro Macedo. A Defesa Civil continua a monitorar de perto a situação, oferecendo assistência às famílias afetadas. Em Alegrete de hoje, até quarta-feira estão previstos 146mm de chuva – conforme Climatempo.

Em caso de emergência ou necessidade de ajuda, os contatos da Defesa Civil de Alegrete são: (55) 3961 1707 e (55) 991589544. A população é encorajada a entrar em contato em caso de qualquer necessidade ou informação adicional.