Semana inicia com chuva e termina com frio em Alegrete

Após os 49,6 milímetros na sexta-feira, ajudando a germinação do arroz e outros culturas, o acumulado alcançou 73 milímetros nas últimas 120hs. O percentual é considerado 40% do normal para outubro, segundo dados do Somar meteorologia.

A previsão de chuva ao longo da segunda-feira (26), prevê maiores acumulados para o município chegando a 70mm. Com períodos de nublados, o dia será chuvoso. Segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na última atualização foram registrados 23,2 milímetros nas últimas 24hs. Dados coletados na estação de coleta localizada às margens do Rio Ibirapuitã.

Mortes violentas: outubro teve três assassinatos envolvendo facções criminosas; acompanhe a cronologia dos homicídios

A temperatura declina e a mínima poderá cair para menos de 4°C com formação de geadas fracas na madrugada da próxima sexta-feira (30) na região de Santana do Livramento e entre Bagé e Canguçu. O frio tardio e as estiagens são características do fenômeno La Niña. A chuva mais intensa retornará ao Rio Grande do Sul somente no decorrer da segunda semana de novembro.

Guarda Municipal atende ocorrências bizarras no trânsito durante o fim de semana

Para terça-feira (27), a chuva cessa e a mínima cai para 9ºC. Durante o dia a máxima não ultrapassa os 24. Na quarta, a mínima será idêntica ao dia anterior e a máxima vai a 27ºC. Na quinta-feira (29), temperaturas entre 12 e 23ºC. Para sexta-feira (30), a mínima será de 8ºC, com a máxima de 21ºC.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar e Irga Fotos: PAT