Semana inicia gelada em Alegrete

A semana inicia com frio intenso e tempo claro em Alegrete. No termômetro junto a ponte Borges de Medeiros marcava 2ºC no início do dia com sensação térmica menor. Hoje, especificamente, as ruas estavam bem vazias neste início da manhã aqui na cidade. Houve formação de geada, mas não visível porque se dissipou com a umidade.

A semana será fria aqui no Município, com mínimas em torno de 3º C, pelo menos até a próxima quinta -feira. É preciso muito agasalho par enfrentar esta friagem. Comidas e bebidas quentes também são muito consumidas nesta época do ano. Quem mora e trabalha no interior sente ainda mais a friagem. Os cuidados devem ser mais intensos nos cuidados com idosos e crianças para evitar as doenças respiratórias de inverno.