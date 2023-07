Três shows celebraram o Dia do Rock no sábado em Alegrete

Evento foi uma realização do Sesc Alegrete e da Escola de Música Oficina do Som com apoio do Aldeia do Rock

No último sábado, dia 15 de julho, Alegrete recebeu a segunda edição do Dia do Rock. Com abertura às 18h do músico Alessandro Alves, o evento contou com shows de três bandas locais de destaque na cena musical do rock regional: Brainstorm, Moonmath e Os Aztecas.

Eles aconteceram no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100), numa realização do Sesc Alegrete e da Escola de Música Oficina do Som e apoio do Aldeia do Rock. A entrada foi gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas do município.

O público aplaudiu todas as bandas participantes que trouxeram canções autorais mesclando com grandes clássicos do Rock Gaúcho e mundial.

Há 77 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Oportunizar mais acesso à cultura, ao esporte, à saúde, ao lazer, à assistência e à educação é a prioridade dos serviços oferecidos pelo Sesc e pelo Senac no Estado. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Sobre as atrações vale destacar a banda Brainstorm surgiu em 2016, fundada pelos colegas dos cursos de ciência da computação e engenharia de software da Unipampa com objetivo de tocar músicas do gênero rock alternativo e pop. A formação atual conta com Willian Soares (voz e baixo), Roberto Tubino (guitarra), Bruno Rocha (bateria) e Geannine Marchezan (teclado).

O Moonmath surgiu durante um rigoroso inverno gaúcho, em 2015, com composições e apresentações contextualizadas em questões da existência humana. Ela tem dois álbuns de produção independente e composições próprias: “The Whisper’s Hand”, de 2017, e “Isolated”, de 2021. Em 2018, entre outros shows de lançamento do primeiro trabalho, o grupo abriu o show do Kadavar, expressiva banda alemã, na cidade de Santa Maria. É formado por Luiz Paulo Milani (baixo e voz), Júlio “Pain” Rigol (guitarra), Juliano Augusto (Guitarra) e Claércio DeGregori (bateria).

E completando, Os Aztecas surgiram em 2019 após seus integrantes terem tocado juntos em outra banda. Com Thiago Simon, baixista, assumindo o vocal, eles começaram a tocar na noite alegretense e da região. No seu repertório, reproduzem releituras de clássicos do rock gaúcho, brasileiro e internacional. A cantora Geraldine Brum se incorporou à banda definitivamente em 2022, já que era constante a sua participação nas apresentações do grupo. A banda é composta, ainda, por Willy Vieira e Tuti Mendonça.

Fotos: Katiuscia Oliveira