Semana Nacional do Meio Ambiente: preservar os ecossistemas é responsabilidade de todos

Preservar o meio ambiente deve ser uma tarefa de todos ao longo de todo o ano. Entretanto, durante o mês de junho essa temática ganha maior visibilidade, pois comemora-se a Semana Nacional do Meio Ambiente, criada pelo Decreto nº 86.028, de 1981.

No dia 5 celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente (DMMA), data criada para provocar reflexões nos seres humanos, pois estes são os principais responsáveis pelas diversas mudanças no meio ambiente, tais como a poluição, as queimadas, a perda da biodiversidade, etc. Originada em 1972 durante a Conferência de Estocolmo para o Ambiente Humano, (promovida pela ONU) tem como objetivo a conscientização da população mundial acerca de suas ações e impactos causados ao meio ambiente, assim como, para sua sobrevivência.

A partir disso, compreende-se que a sociedade deve buscar soluções para resolver os crescentes problemas que ela mesma tem causado ao longo dos anos para que a sua sobrevivência seja viável. Durante o DMMA, diversos países se reúnem para discutir sobre a situação global e planejar soluções a serem trabalhadas nos diversos setores da sociedade para garantir que os impactos causados não cheguem ao nível irreversível. O encontro desse ano acontecerá no Paquistão e tem como temática a “Restauração de Ecossistemas”, neste mesmo evento ocorrerá o lançamento da Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas.

Segundo a ONU, “Em um cenário de crise ambiental, a Década da ONU da Restauração de Ecossistemas é uma chance de revitalizar o mundo natural que sustenta a todos nós. Uma década pode soar como muito tempo. Mas os cientistas dizem que estes próximos 10 anos serão os que mais contarão na luta para evitar a mudança climática e a perda de milhões de espécies.”

É importante ressaltar que todos precisam colaborar e fazer a sua parte que, muitas vezes, são pequenas ações diárias e fazem uma enorme diferença global. Algumas destas são:

economizar água e energia,

evitar o desperdício,

separar e descartar corretamente o lixo,

reaproveitar, reutilizar, reciclar,

evitar hábitos consumistas,

sempre que possível utilizar transporte público, bicicleta ou priorizar a caminhada,

conhecer as empresas que você consome os produtos, dar preferência àquelas que possuem responsabilidade ambiental,

não jogar lixo no chão,

plantar árvores,

não comprar animais silvestres,

não provocar queimadas.

Infelizmente, em Alegrete ainda é muito comum que as pessoas descartem materiais eletrônicos e móveis nas ruas ou próximo aos contêineres de coleta seletiva. Essa prática além de deixar a cidade com aspecto de mais suja, é danosa aos próprios moradores, pois o lixo acaba se espalhando e, em dias de chuva, contribui para alagamentos. Sem falar que para o meio ambiente é extremamente prejudicial.

O município oferece a coleta de eletrônicos, as próximas datas são: 08 de junho, 26 de agosto, 28 de outubro e 16 de dezembro.

Imagem: Secretaria do Meio ambiente

Além disso, há também o Ecoponto, que recebe os descartes de pneus e funciona nas quartas-feiras das 8h às 11h30, no parque de resíduos sólidos de Alegrete (rodovia estadual Waldemar Borges, 587, zona rural).

A Semana Nacional do Meio Ambiente é um momento de oportunizar à sociedade um processo de conscientização sobre sua responsabilidade pelo planeta e que esta é essencial para provocar mudanças.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente programou uma série de atividades que vão ser realizadas de maneira híbrida, ou seja, algumas acontecerão virtualmente e outras presencialmente, do dia 1º a 11 de junho. A programação conta com lives a partir do dia 1º, uma trilha no Parque Ecológico Eloísi Santos Paim no dia 5, ação de conscientização sobre o descarte de eletrônicos em parceria com a EMEB Waldemar Borges no dia 6 e, dia 8 a coleta de eletrônicos ao lado do Centro Cultural.

Mais informações pelo telefone (55)3961-1682 ou pelo e-mail salaverdeportodosaguateiros@gmail.com.

Lais Prates