Réu acusado de matar um homem a soco e pedradas em 2010 foi absolvido pelo Tribumal do Júri

Compartilhe















No sétimo julgamento do mês de maio, em Alegrete, presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, atuou pelo Ministério Público o Promotor de Justiça Rodrigo Wolf Piton e pela defesa o advogado Eleandro Petroceli Pilar.

A sessão plenária inicialmente designada para acontecer no dia 27 de maio, foi frustrada sendo remarcada para dia 18 de junho de 2021, sendo assim, o mês terminou com o sétimo julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete.

O Ministério Público atribuiu contra o réu a prática de homicídio no dia 11/07/2010. Constou na acusação que nas imediações do “Posto Caverá” o réu matou a vítima com socos e com golpe de instrumento contundente (pedrada).

Na presente data(31/05/2021), no entanto, o Tribunal do Júri acolheu a manifestação do Ministério Público e da Defesa Técnica de que o réu agiu em legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários, repelindo injusta agressão, que sofria.