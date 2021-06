Técnicos do Irga realizam calagem de sementes para certificação da próxima safra em Alegrete

Compartilhe















Os técnicos do 9º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Douglas Adolpho e Nilton de Oliveira, acompanhados do assessor Celeni Viana, estiveram na Cooperativa Agroindustrial Alegretense LTDA (CAAL) e também na empresa Lima Arroz Sementes, realizando a calagem de sementes para certificação.

Este é um trabalho realizado pelos técnicos em parceria com o Laboratório de Análises de Sementes (LAS) de Uruguaiana do Irga, onde serão feitas as análises e laudos de cada lote de semente coletada.

Para garantir a qualidade das sementes, a Instituição realiza vistorias, tanto no campo como na unidade de beneficiamento de sementes. Para a semente certificada existem padrões de qualidade determinados por lei, que são seguidos rigidamente pelos técnicos do Irga e pela rede de Laboratórios de Análises de Sementes (LAS) da Autarquia.

O Irga, instituição de pesquisa e extensão, autarquia do Estado do RS, mantida pelos produtores gaúchos e reconhecida internacionalmente, está presente nos principais avanços da história orizícola gaúcha, tanto na geração de novas tecnologias (pesquisa), como na difusão dessas aos produtores (extensão).

Sempre teve papel de destaque, tanto em pesquisa quanto em extensão rural, liderando as principais ações que nos levaram aos patamares atuais de produtividade no Estado. A genética Irga sempre esteve presente na evolução da lavoura de arroz e, em conjunto com pesquisas em práticas de manejo, possibilitou atingirmos essa representatividade de 70% da produção nacional do grão.

Confirmando novamente o papel do Irga na lavoura de arroz do RS, na safra 2020/2021 foram semeados no Estado 945.941,34 hectares de arroz irrigado, sendo que as cultivares desenvolvidas pelo Irga corresponderam a 64,8% da área total semeada, tendo como destaque as cultivares IRGA 424 RI (51,46%) e IRGA 431 CL (11,52%).

Além disso, o Irga é responsável por 100% da certificação de sementes de arroz do Estado. A utilização de sementes certificadas garante ao produtor uma semente com origem conhecida, e acompanhamento técnico do instituto em todas as fases mais importantes da cultura do arroz, desde o campo até a comercialização.

A certificação é um processo externo de auditoria de qualidade, ou seja, o produtor se candidata a produzir sementes certificadas. O Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) é a entidade certificadora no estado e está credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte:9º Nate