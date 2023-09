Semana Nacional do Trânsito| Alegrete registra de 3 a 5 acidentes diariamente

Em Alegrete, o número de acidentes diários é significativo, com uma média de três a cinco ocorrências por dia. Além disso, as infrações relacionadas ao uso do celular e a falta de cinto de segurança também são frequentes. De acordo com o diretor da Guarda Municipal, Rogério Leal, a falta de atenção é uma das principais causas dos acidentes, que ocorrem devido à imprudência de alguns condutores.

Este período traz à lembrança, as campanhas de conscientização que ocorrem em todo o país. Afinal, o trânsito desempenha um papel crucial na vida de todos.

No lugar mais alto do pódio, Victor é mais um talento do velocross alegretense

Os órgãos estaduais de trânsito, como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e os órgãos municipais promovem essas campanhas em coordenação com o Governo Federal, representado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O objetivo é alertar motoristas e pedestres sobre os perigos no trânsito e os cuidados necessários nas vias urbanas.

Entre as ações realizadas, destacam-se:

Combate à violência no trânsito; Incentivo à observação da sinalização; Respeito aos limites de velocidade; Conscientização sobre a importância de ser visível no trânsito; Oferta de apoio psicológico às vítimas de acidentes de trânsito; Alerta sobre os riscos de dirigir sob o efeito de drogas (sejam lícitas ou ilícitas) e/ou álcool; Necessidade do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos.

O tema escolhido para a campanha de 2023 é “No trânsito, escolha a vida.” Essa mensagem lembra da responsabilidade que todos carregam em suas decisões.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública reforça a importância dos cuidados no trânsito e apoia a campanha “No trânsito, escolha a vida.” É um lembrete de que nossas escolhas impactam não apenas em nossas vidas, mas também na segurança de todos que compartilham as vias públicas. Até o momento, não foi divulgada nenhuma atividade relacionada ao tema no município.