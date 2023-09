No lugar mais alto do pódio, Victor é mais um talento do velocross alegretense

Ele começou a pilotar mesmo em 2021, incentivado por Pedrinho Martinez, onde ele acelerava uma moto emprestada pelo incentivador do piloto. Ganhou do pai uma Bross de presente, e logo em seguida acabou trocando por uma CRF 150F, moto mais potente.

Victor conta que em sua primeira corrida pegou um 2º lugar. Investiu em cursos de pilotagens com a escola Lizzot, o que faz questão de ressaltar que agregou bastante conhecimento.

Com participações em corridas em várias cidades do RS, sempre no pódio com segundo e terceiro lugares, disputando na categoria promocional.

No último dia 17 de setembro, correndo em casa, na Copa Integração de Velocross, realizada na pista do CT Alegrete de Velocross, ele conseguiu o tão sonhado primeiro lugar na categoria 1ª Promocional, além de 2º no Citadino, 3º Júnior e 3º na 160cc.

Victor concedeu uma entrevista ao PAT, confira os principais trechos com o piloto que pretende brilhar no velocross gaúcho e que já ostenta uma galeria de troféus em sua casa.

Portal: Qual a maior dificuldade em praticar velocross em Alegrete ? Eu acho que é fácil praticar o esporte aqui. Só é muito longe para ir para as etapas do campeonato gaúcho. Eu ainda não posso correr o gaúcho, minha categoria é a júnior e só pode moto importada, Fico impossibilitado, mas eu e o meu pai vamos tentar arrumar uma moto.

Portal: O município tem fomentado bastante a modalidade. De que forma tu achas que isso agregou na tua evolução dentro do esporte ? O que agregou esse movimento, foram as amizades. Sempre tem um para emprestar moto, e aí isso tem ajudado e muito no meu crescimento dentro da pista. Só tenho agradecer as amizades.

Portal: Como é realizada tua preparação para as provas que participa fora de Alegrete ?

Eu treino uma semana antes e sempre o meu mecânico da uma ajeitada na motinho.

Portal: Neste ano ainda teremos uma etapa do gaúcho na cidade. Como está tua expectativa para essa corrida ?

Estou focando mais nos meus treinos para sair bem, muito treino em busca do resultado.

Portal: Cada vez mais novos pilotos iniciam no velocross. A que se deve essa renovação na modalidade, visto que hoje crianças com 10 anos já estão pilotando ?

Eu acho muito legal quando vejo as crianças na categoria infantil correndo, sempre me lembro que uns anos atrás era eu. Isso é um fator positivo do esporte.

Portal: Qual o teu maior objetivo dentro do esporte ?

Ah, entrar para uma equipe e ser reconhecido no velocross.

Portal: Todo piloto sonha conquistar algo. Qual seria o teu sonho dentro do velocross ?

Eu quero ser campeão brasileiro de velocross.

Fotos: acervo pessoal