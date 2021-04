Semana será de tempo seco e previsão de chuva só para o final de semana em Alegrete

Compartilhe















Áreas do Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul receberam chuva forte na semana passada. Em Alegrete, a chuva prevista na semana passada não se confirmou. No entanto, a semana inicia com céu claro e termina com períodos de nublado.

A mínima desta segunda-feira (19), foi de 15ºC, e a máxima não passa dos 28, nestes dois primeiros dias da semana. Na quarta-feira (21), feriado a máxima alcança 31ºC, e na quinta o tempo começa a mudar, sol com muitas nuvens e a temperatura varia entre 16 e 30ºC. Para sexta-feira (23), o dia será nublado com temperatura idêntica ao dia anterior. Ainda não chove.

O tempo será seco na Fronteira Oeste, apenas com maior quantidade de nuvens na quinta-feira (22). A chuva retorna entre o sábado (24) e o domingo (25), com acumulado que poderá alcançar 20mm em algumas áreas produtoras. A temperatura nesta segunda-feira (19) varia entre 15°C e 28°C. Na quarta-feira (21), a máxima aumenta para 30°C, mas há previsão de frio na semana que vem, com mínima de apenas 9°C e máxima de 20°C.

Esta semana será de tempo seco, madrugadas frias e tardes quentes no Estado. A chuva retornará apenas no sábado, mas não deverá durar mais que dois dias na maior parte do Estado. Apenas as áreas mais costeiras permanecerão sob precipitação fraca durante boa parte da semana que vem.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar e Metsul Meteorologia Foto: Eduardo Silveira