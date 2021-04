Campanha Palavras de Gratidão enaltece o trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira(19), mais uma iniciativa do Consulado do Internacional, através do Cônsul, Vilmar Freitas, e dos apoiadores grupo Colorados Amigos do Bem foi lançada. Desta vez, no Salão Azul da Prefeitura Municipal de Alegrete.

De acordo com o Cônsul, a campanha intitulada Gratidão em Palavras, tem como objetivo reverenciar os profissionais da saúde que estão de forma incessante na linha de frente contra a Covid-19 e também a todos os problemas de saúde que os hospitais, postos de saúde e demais locais que atuam com essa demanda. Além, do que já era incansavelmente realizado para salvar vidas, nestes últimos meses( mais de 1 ano desde o início da pandemia), se tornou ainda mais desafiador. Um tsunami que incita todos os profissionais que, de forma aguerrida, estão atuando no combate ao vírus.

“Vamos distribuir 24 faixas com frases distintas em forma de apoio e gratidão a esses trabalhadores. Uma iniciativa do Consulado, juntamente com o grupo Colorados Amigos do Bem e Júlio Chaiben que são parceiros de várias ações”- comentou Vilmar.

As faixas serão distribuídas em frente à Santa Casa, Unidade de Pronto Atendimento(UPA), Centro Social Urbano, 10ª Coordenadoria de Saúde,Estratégias da Saúde da Família, PAM, entre outros pontos.

“Estamos prestando uma homenagem em palavras, são faixas com frases de apoio a todos os profissionais da área da saúde, pelo incansável trabalho que estão realizando. São pessoas que estão ali, arriscando suas vidas, diuturnamente, muitas vezes sem dormir, com pouca alimentação, pela grande demanda, mas estão ali, dedicando seu tempo, para salvarem vidas. Com fé, esperança e Graça de Deus, assim, descrevemos muitas vitórias em meio a tantas perdas. Então, pra nós, eles são heróis e merecem essa homenagem”- ressaltou o Cônsul.

Ele também acrescenta que toda comunidade pode apoiar o ato, independente de ser do Internacional ou do Grêmio. “Todas as pessoas que quiserem colocar uma faixa em frente ao seu estabelecimento comercial ou qualquer outro espaço para que esses heróis da vida real sintam-se acolhidos e isto dê ainda mais forças diante das adversidades e obstáculos, podem entrar em contato com Vilmar Freitas( 55 999465349).

A médica e Diretora Técnica da Santa Casa, Marilene Campagnolo, ressaltou o agradecimento ao Consulado do Inter que muito faz pela Santa Casa e pela comunidade. “Muitas vezes participou(Consulado), de campanhas junto à UTI neonatal. Essa campanha é de grande sensibilidade que traz um estímulo para os profissionais que estão trabalhando na linha de frente há mais de um ano, numa luta incansável pela vida”-destacou.

Já o Provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, acrescentou: a provedoria e a diretoria executiva da Santa Casa se sentem agradecidas pelas homenagens que diariamente são prestadas aqueles que neste momento estão na linha de frente no combate à COVID. Muitas vezes, estes profissionais se isolam de suas famílias, para também os protegerem, pois estão expostos a este vírus que acompanhamos em março o seu poder de propagação, contaminação e destruição. Tivemos a perda de várias pessoas queridas de nossa comunidade. A Diretoria também aproveita para agradecer o empenho e comprometimento de cada funcionário de nossa Santa Casa… Muito obrigado!”- concluiu.

O lançamento que aconteceu no Salão Azul, teve a presença do Prefeito Márcio Amaral, Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, Andreia Carneiro, Coordenadora Adjunta, da 10ª Coordenadoria de Saúde, Vice- Prefeito Jesse Trindade, Vereador Glênio Bolsson, Jaime Duarte e João Leivas. Também a Diretora Técnica da Santa Casa, Dra Marilene Campagnolo, Carlos Mello representando a Provedoria, Cônsul do Inter Vilmar Freitas e Júlio Chaibem do Grupo Colorados do Bem.

Flaviane Antolini Favero