Semana será marcada pelo retorno da chuva, e calor com os dias contados

Compartilhe















A semana começa com sol e vai terminar com sol, entretanto não espere tempo firme todos os dias. Nos últimos sete dias, choveu apenas no Sul, Centro e Leste do Rio Grande do Sul e, mesmo assim, o acumulado foi baixo. Somente em Morrinhos do Sul, no Litoral Norte do Estado, a chuva foi mais intensa, passando dos 60 milímetros. Mas na maior parte dos municípios choveu entre 5mm e 15mm.

Conforme a Somar Meteorologia, esta semana será com bastante alternância no tempo pela passagem de duas frentes frias. O primeiro sistema avança pelo Estado nesta terça-feira (16), levando chuva para todo o RS, com risco de tempestades sobretudo no Centro e Oeste gaúchos.

A quinta (18) e a sexta-feira (19) serão ensolaradas, mas no fim de semana outra frente fria deverá levar chuva intensa e abrangente ao Rio Grande do Sul.

Nesta segunda (15), não chove e o dia será de poucas nuvens com períodos de nublado. A mínima registrada no início do dia foi de 19ºC e a máxima vai aos 37ºC. Amanhã (16), existe previsão de 10mm, chuva durante a tarde e noite. A temperatura varia entre 19 e 35ºC.

Para quarta-feira (17), o dia será com muitas nuvens e pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. São estimados 15mm para quarta com mínima de 20 e máxima de 29ºC.

Na quinta e sexta-feira não há previsão de chuvas. Na quinta-feira (18), o dia será com poucas nuvens, mínima de 14 e máxima não passa dos 28. Já dia (19), dia com céu claro, mínima 17ºC e máxima de 33ºC.

A temperatura oscila nesta terceira semana de março. Começamos a semana com intenso calor em todo o Estado, mas que deverá arrefecer até a quinta-feira. Após nova elevação de temperatura no sábado (20), outra massa de ar frio deverá chegar ao Rio Grande do Sul por volta da terça-feira da semana que vem (23).

Enquanto nesta semana, o Estado deverá receber uma precipitação próxima da média histórica, entre 22 e 28 de março, espera-se chuva acima do normal para época do ano em boa parte do RS.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar Meteorologia Foto: Eduardo Silveira