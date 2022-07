Semaneca encerra com planejamento de ações para diminuir evasão escolar e violência doméstica

A 5ª SEMANECA promovida pela Câmara de Vereadores com apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público encerrou na tarde de quarta feira- (13).

O promotor de Justiça Regional, André Duarte, fez um relato sobre a busca ativa e a mobilização da rede instersetorial como estratégia para a criação e o fortalecimento do vínculo com a escola.

Também foi abordado no encerramento, Quebrando o Silêncio com a professora e mestre em educação, Rosinha de Oliveira, tema relacionado à violência doméstica. Com a pandemia houve aumento dessa violência doméstica, lembrou o vereador Moisés Fontoura (PDT), idealizador da Semaneca- Semana do Estatuto da Criança e Adolescente.

Fontoura destacou que um dos grandes objetivos, além de enfocar os temas da evasão e a violência doméstica, foi sensibilizar os alunos e a rede de proteção de como agir em cada caso.

A partir dessa 5ª Semaneca será traçado um cronograma de atividades de toda a Rede de Proteção, para que haja a busca pelas crianças que estão evadidas da escola e também identificar casos de vítimas de violência nas mais diferente as formas aqui em Alegrete .

A Secretária de Educação, Angela Viero, paricipou do encerramento da Semaneca.