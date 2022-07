60 mil abelhas foram mortas em colmeias de Alegrete

Cinco produtores de mel da região do Parové, no interior do Município, estão literalmente apavorados com que viram ao revisar as colmeias esta semana.

Ronei Mendonça Franco, um dos apicultores prejudicados, informa que foram mortas cerca de 250 colméias de três produtores. Diz que, provavelmente, foram mortas por envenamento.

É uma cena triste, chegar para revisar as caixas e ver as abelhas mortas, um crime ambiental, atesta Ronei.

As colmeias estão na mata de eucaliptos do Parové, a cerca de 46 km da cidade, às margens da BR 290. De acordo com os produtores afetados, só desta mortandade de abelhas vai dimimuir em mais 40% a produção de mel na safra de Primavera em Alegrete. O prejuízo só nestas colméias, chega a mais de 80 mil reais, entre os cinco produtores.

Os apicultores que foram afetados são: Ronei Franco, Pércio Pedroso, Erno Welter, Eliseu Silva e Nicolau.

A produção de mel da Primavera vai ser afetada e, provalemente, aumente o quilo do produto no Município, informou Franco.

O soldado Fragoso, do 2º Grupo Ambiental de Alegrete, disse que a orientação é para que os produdores registrem ocorrência com fotos para que se possa fazer levantamento do local e se exitem elementos poluentes em propriedades vizinhas.