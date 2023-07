Semestre encerra com diminuição nos crimes de estelionato e aumento dos furtos em Alegrete

O mês de junho encerrou com mais um homicídio na cidade, que totaliza 6 mortes em seis meses. Foram 46 casos de furtos, somente três ocorrências de abigeato, dois furto de veículo e três roubos. No sexto mês do ano em Alegrete chegaram ao conhecimento da polícia civil 48 vítimas dos estelionatários e dois boletins de ocorrência relacionado a delitos com armas e munições. Casos envolvendo tráfico de drogas e posse foram quatro em junho.

De acordo com os indicadores criminais, o município encerrou o 1º semestre de 2023, com 42 casos de abigeatos, em 2022 nos primeiros seis meses haviam sido 45. Os casos de roubos foram 26 em seis meses, mesmo número registrado no primeiro semestre de 2022. Nos casos crescentes, estão os crimes relacionados ao tráfico de drogas e posse de entorpecentes. Neste semestre foram registrados 62 ocorrências, 14 a mais que no 1º semestre de 2022.

Os crimes de furtos também tiveram significativo aumento no semestre. De janeiro a junho deste ano, totalizaram 472 ocorrências, oitenta registros a mais, comparado ao 1º semestre de 2022, quando ocorreu 392.

Já a nível estadual, o Rio Grande do Sul fechou o primeiro semestre de 2023 com reduções de crimes violentos e letais no Estado e demais indicadores criminais. Conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), de janeiro a junho, o RS registrou queda nos casos de feminicídio, latrocínio, roubos de veículos, crimes ao transporte público e abigeato.