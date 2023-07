Comerciante é presa por vender mercadorias vencidas

Na manhã de sexta-feira(14), uma mulher de 45 anos foi presa por comercializar mercadorias impróprias para o consumo. A prisão ocorreu de acordo com o Artigo 18, parágrafo sexto, inciso I da Lei 8078, de 11/09/1990, do Código de Defesa do Consumidor.

A acusada é esposa do proprietário do estabelecimento comercial. Ela foi identificada pelas autoridades durante uma fiscalização de rotina realizada pela Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com o apoio da Brigada Militar. Durante a operação, uma grande quantidade de alimentos e cerca de 1.500 bebidas impróprias para consumo foram apreendidos.

As informações obtidas pelo PAT, por intermédio do médico veterinário coordenador da Vigilância Sanitária, indicam que as ações de controle de alvarás e mercadorias estão sendo realizadas de forma periódica. O coordenador garantiu que o trabalho atual é de renovação de alvarás e que todas as empresas serão fiscalizadas.

Diante desse episódio, é importante enfatizar a importância de que os responsáveis ​​pelos estabelecimentos estejam sempre atentos aos prazos de validade e às condições de armazenamento das mercadorias. Essas medidas são fundamentais para garantir a segurança e a saúde dos consumidores.

A equipe da Vigilância Sanitária está disponível para esclarecer dúvidas e prestar informações adicionais pelo número de contato 3422 9606.

Após a prisão, a comerciante foi encaminhada ao Presídio Estadual de Alegrete. Vale ressaltar que o crime em questão é considerado inafiançável, demonstrando a seriedade do delito e o compromisso das autoridades em proteger a saúde pública.