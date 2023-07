Dono de cão perdido em frente ao Centro de Imagens busca desesperadamente por seu animal de estimação

O animal desapareceu após se assustar com algo e fugir do pátio de sua residência durante uma chuva intensa, no início da semana – descreveu. Desde então, Valdir tem percorrido incansavelmente a cidade, esperando encontrar seu amado animal de estimação.

A história de “Bocão” ganhou repercussão após uma publicação nas redes sociais, na página do PAT e no site Alegrete Tudo. Pessoas solidárias e preocupadas com o cão que estava “chorando”, em frente ao Centro de Imagens, compartilharam vídeos e fotos, pois ele está com a pata ferida. Há pouco, neste sábado(15), a reportagem do PAT recebeu a ligação de um casal Kátia e Leonardo Custódio, que está auxiliando o dono de Bocão, a encontrá-lo.

Leia mais: Vídeo de cão ferido em frente ao Centro de Imagens da Santa Casa viralizou na web

O casal que entrou em contato descreveu Valdir como uma pessoa humilde e idosa, que não tem acesso às redes sociais, portanto demorou para saber notícias dele. Eles citam que a informação é de que desde a primeira chuva intensa, ele tem dedicado todos os seus esforços na busca por seu amado cãozinho. O casal afirmou que Valdir foi informado de que Bocão foi visto nas imediações da Santa Casa de Alegrete e, cheio de esperança, ele prontamente foi até o local. No entanto, para sua tristeza, o cãozinho não foi encontrado.

As cinzas de Wilmar Soares dos Santos, o Mirada, estão agora em locais que ele mais amava

Preocupado, Valdir faz um apelo emocionado a todos que possam ter alguma informação sobre seu cão. Ele acredita que alguém possa ter recolhido o cãozinho ou saiba onde ele está e pede que entrem em contato para que ele possa buscá-lo. O telefone é (55)997005046.

Valdir descreve seu querido cãozinho como sendo extremamente carinhoso, bem cuidado e manso. Ele é muito amado e parte da família de Valdir.

Perder um animal de estimação pode ser uma experiência angustiante e emocionalmente desafiadora. Nesse sentido, se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro do cãozinho ou souber de alguém que o tenha encontrado, entre em contato com o número fornecido.