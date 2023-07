Rio Grande do Sul vai dar continuidade às escolas cívico-militares, garante deputado Zucco

Durante o encontro, Frederico Antunes e Artur Lemos informaram ao deputado Zucco que o governador Eduardo Leite decidiu manter o programa nas 18 instituições de ensino controlados pelo Estado.

Diferentemente do modelo federal, que utiliza reservistas das Forças Armadas como monitores, o Rio Grande do Sul optou por contratar brigadianos aposentados para cumprir essa função. Essa escolha tem sido muito bem avaliada pelas comunidades que contam com as 18 escolas cívico-militares da esfera estadual.

O programa de escolas cívico-militares foi criado em 2019 com o objetivo de transformar escolas públicas em um modelo que integra educadores civis e militares. Nesse formato, os professores concursados ​​da rede estadual são responsáveis ​​pela parte pedagógica, enquanto a gestão administrativa e comportamental, incluindo a aplicação de disciplina aos alunos, fica sob a responsabilidade dos militares.

Essa abordagem híbrida visa promover um ambiente de aprendizado disciplinado e estimular o desenvolvimento dos alunos. Ao envolver profissionais com experiência militar, busca-se transmitir valores como obediência, respeito, responsabilidade e disciplina, ao mesmo tempo em que se mantém o foco na qualidade da educação oferecida.

A manutenção do programa de escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul reafirma o compromisso do governo estadual em proporcionar uma educação de excelência, ao mesmo tempo em que busca uma formação cidadã sólida. A parceria com os brigadianos aposentados demonstra a confiança na expertise desses profissionais, que já dedicaram suas vidas ao serviço público e agora têm a oportunidade de contribuir com a formação das novas gerações.

Com a continuidade desse programa, espera-se que mais alunos sejam beneficiados pela educação cívico-militar no estado, oferecendo-lhes um ambiente de processamento, com disciplina e valores fundamentais para sua formação como cidadãos responsáveis. A iniciativa busca fornecer uma educação de qualidade e preparar os jovens para os desafios do futuro, proporcionando-lhes uma base sólida para sua vida pessoal e profissional.