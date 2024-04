Seminários regionais vão debater o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos

Rio Grande do Sul sediará uma série de seminários para discutir o Plano Nacional de Educação (PNE), após a iniciativa da deputada Franciane Bayer (Republicanos) ser aprovada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (17).

Os seminários têm como propósito analisar as experiências e resultados do atual PNE, que termina em 2024, e sugerir diretrizes para o próximo plano, que moldará as políticas educacionais nos próximos dez anos. O requerimento, baseado no Artigo 24, XIII do Regimento Interno da Câmara, propõe a realização de eventos em cidades como Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Rio Grande. Os detalhes sobre datas e horários serão definidos posteriormente.

“A realização desses debates é fundamental para avaliar o cumprimento das metas do atual PNE, identificar desafios e planejar ações futuras para aprimorar o sistema educacional nacional. Além disso, buscamos garantir a participação da sociedade civil, gestores públicos e profissionais da educação na definição das políticas educacionais, promovendo uma abordagem democrática e participativa na elaboração do próximo PNE”, ressaltou Franciane Bayer.

O Plano Nacional de Educação em vigor, estabelecido para o período de 2014 a 2024, inclui 20 metas e 254 estratégias, abrangendo áreas como erradicação do analfabetismo, universalização do acesso à educação, melhoria da qualidade do ensino e valorização dos profissionais da educação.