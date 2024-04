Casa de Acolhimento é apresentada na Câmara de Vereadores de Alegrete

Na manhã da última quinta-feira (18), o plenário da Câmara Municipal de Alegrete foi palco da 19ª Sessão Ordinária, que reuniu vereadores em discussões acerca de importantes pautas para a comunidade. Dentre os temas abordados estiveram pedidos de providência, indicações, pedidos de informações parlamentares e votos de pesar.

A principal pauta da sessão foi a concessão do Espaço Regimental para a Diretoria da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, a fim de apresentar o trabalho realizado na recém-construída Casa de Acolhimento, que carece de utensílios móveis.

O vereador Éder Fioravante foi o proponente, enfatizando a relevância desse espaço para a comunidade, especialmente para aqueles que chegam de outras cidades ou da zona rural em busca de assistência. A Dra. Marilene Campagnolo, chefe da UTI Neo Natal de Alegrete, esteve presente para destacar a importância do serviço prestado, tanto na região da fronteira oeste quanto em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ela compartilhou as atividades realizadas, as dificuldades enfrentadas e esclareceu dúvidas dos vereadores.

Roberto Segabinazzi, Diretor do Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete, também esteve presente, respondendo às perguntas dos vereadores e esclarecendo pontos pertinentes. Ele ressaltou a campanha de doações em andamento, visando angariar recursos para a aquisição de mobiliário e equipamentos essenciais para o pleno funcionamento da casa.

Fonte: Câmara de Vereadores